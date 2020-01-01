أول رد من الحكومة على وقف صرف الخبز المدعم للمواطنين

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن حقيقة المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف صرف حصة المواطنين اليومية من الخبز المدعم بالتزامن مع الموازنة الجديدة.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنبا، موضحا أن حصة المواطنين اليومية ثابتة كما هي دون المساس بها سواء بالإيقاف أو بالتخفيض، ويمكن صرفها في أي وقت.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليو الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

أول رد من الحكومة على وقف صرف الخبز المدعم للمواطنين
أول رد من الحكومة على وقف صرف الخبز المدعم للمواطنين

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