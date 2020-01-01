الكنيسة "الإنجليكانية" تختار مصر مقرًا لإقليم جديد بإفريقيا يخدم 10 دولا

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
أعرب "جستن ويلبي" رئيس أساقفة كانتربري عن سعادته بتأسيس الإقليم الجديد بالإقليم الجديد معلنا اختيار مطرانا مصريا لإدارة هذا الإقليم وهو الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الإنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا على أن يحمل الإقليم اسم إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية.

وأعلن رئيس الأساقفة "جوسيا ايدو فيرون"الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الانجليكانية في العالم عن إنشاء إقليم جديد في إفريقيا على أن تكون مصر مقرا رئيسيا له ليخدم عشرة دول مختلفة بشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، وبذلك يصبح المطران منير أول رئيس أساقفة لإقليم الإسكندرية. 

وذكر بيان صادر عن الاتحاد بالمملكة المتحدة ونقله الموقع الرسمي للاتحاد أن الإقليم الجديد هو الحادي والأربعون من أقاليم اتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم، ويمثل رسميا اتحاد الكنائس الأسقفية الانجليكانية في مصر والجزائر وتونس وليبيا وتشاد وموريتانيا واثيوبيا وجيبوتي والصومال.

وقال "جوسيا ايدو فيرون" الأمين العام لاتحاد الكنائس الاسقفية الانجليكانية في العالم: رأينا في السنوات الأخيرة النمو الكبير في إيبراشية مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي خاصة في منطقة جامبيلا بإثيوبيا وباقي المناطق أيضا، وتعتبر إيبراشية مصر واحدة من أكبر الابروشيات من الناحية الجغرافية وأكثرها تنوعا في اتحاد الكنائس الاسقفية الانجليكانية في العالم.

وأرجع الأمين العام للكنائس الأسقفية الفضل في نمو هذا الإقليم وانتشار خدماته إلى الجهود التى يبذلها المطران المصري منير حنا الذى يلعب دورا ثقافيا وسياسيا كبيرا متوقعا أن يؤدي ذلك إلى نمو تلك الكنيسة في المستقبل.

وعن أسباب اختيار الإسكندرية مقرا لهذا الإقليم قال رئيس أساقفة كانتربري: كانت تلك المنطقة تابعة لإقليم القدس ولكن بسبب الخدمة المتميزة التى يقدمها المطران منير حنا للجميع دون تفرقة عرقية أو دينية رأينا التوسع وتأسيس إيبراشية في الإسكندرية صاحبة المكانة البارزة في العالم المسيحي.

جدير بالذكر أن الإقليم الجديد يتكون مما كان يٌعرف سابقا بايبراشية مصر وشمال افريقيا والقرن الافريقي التي كانت جزء من إقليم القدس والشرق الأوسط.ولقد تم اختيار اسم الإقليم الجديد تقديرا لمكانة مدينة الإسكندرية، التي تعد منبع الأقدم الجذور التاريخية للكنيسة المسيحية،ويشمل إقليم الإسكندرية الجديد أربع ايبراشيات هي: مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي وجامبيلا. على أن يواصل إقليم الإسكندرية بمواصلة الخدمة التي كانت تقوم بها ايبراشية مصر وشمال أفريقيا في مجال الخدمة الروحية، فضلا عن الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، والاضطلاع بدور قيادي في العمل التقريبي بين الطوائف المختلفة وحوار الأديان.

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مصر رئيس أساقفة الإسكندرية الأسقفية الأنجليكانية إفريقيا

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