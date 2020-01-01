إزالة 2484 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ببني سويف

أزالت محافظة بني سويف، اليوم الخميس، 2201 حالة تعد بواقع 1828حالة تعد على الأراضي الزراعية و373 حالة على أراضي أملاك الدولة.

وجاء ذلك في تصريح للد كتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مضيفًا أنه تم ضبط وإزالة 284 مخالفة بناء وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 25 مارس الماضي، بحظر انتقال وتحرك المواطنين وغلق المحال العامة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا وحتى الثلاثاء الماضي.





وجاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي يعرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.





وأكد المحافظ أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد" وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.





خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 من المتعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.