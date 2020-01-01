وفاة هندي بسبب كورونا بعد يومين من زفافه وإصابة 80 ضيفًا

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
توفي رجل بعد يومين من زفافه بعد إصابته بفيروس كورونا في ولاية بيهار بشرق الهند، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".

وقال كيشور تشودري، كبير الأطباء في العاصمة باتنا، لشبكة CNN إن 80 ضيفًا كانت نتائجهم إيجابية بعد أن خضع 400 شخص للاختبارات قبل أسبوع.

أقيم حفل الزفاف قبل أسبوعين في قسم باليجاني في بيهار. وتم نقل المرضى الذين ثبتت إصابتهم إلى مركز العلاج المحلي.


وقد توفي أكثر من 500000 شخص في جميع أنحاء العالم من فيروس كورونا الجديد، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

يبلغ عدد القتلى حاليا 501206، مع وجود أعلى عدد من القتلى في الولايات المتحدة. شهدت الولايات المتحدة 125،793 حالة وفاة من Covid-19، وفقًا لـ جامعة جونز هوبكنز، وهو ما يمثل أكثر من ربع الإجمالي العالمي.

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وفاة هندي بسبب كورونا بعد يومين من زفافه كورونا في الهند كورونا

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