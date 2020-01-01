حوار- جرونيمارك مدرب ليفربول لـ"الفجر": كلوب اتصل بي للانضمام إلى الفريق.. صلاح له تأثير كبير على نجاح الريدز.. وأتمنى تدريب ريال مدريد وبرشلونة









* سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لموسوعة جينيس العالمية لأطول رمية تماس يبلغ 51،33 مترًا.





* كلوب اتصل بي لكي أساعد ليفربول لأنهم كانوا سيئين في رميات التماس.





* تحسنت رميات ليفربول كثيرًا بعد مجيئي.





* محمد صلاح له تأثير كبير وإيجابي للغاية على نجاح ليفربول.





* سنقدم كل شيء من أجل فوز ليفربول بلقب "البريميرليج" الموسم المقبل.





* أتمنى تدريب ريال مدريد وبرشلونة ستكون تجربة رائعة.









أجرى "الفجر الرياضي"، حوار خاص مع المدرب الدنماركي توماس جرونيمارك المخصص لرميات التماس، مساعد يورجين كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي وتحدث فيه عن انضمامه للريدز ودور رميات التماس مع الفريق وتطويرها وعلاقته بكلوب ومحمد صلاح.









- وإليكم نص الحوار :-





1- كيف حققت أطول رمية تماس ودخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟





في عام 2008 كنت مدربًا محترفًا لمدة 4 سنوات، وأردت أن أحصل على أطول رمية في العالم، وذلك قررت أن أتعلم رمي الكرة ، وكان الأمر في البداية صعبًا جدًا ، لذا حصلت على مساعدة من بعض مدربي الجمباز، بعد محاولتين قياسيتين عالميتين في المباراة مع منتخب الدنمارك أمام إسبانيا في عام (2008) وهيرتا برلين أمام فولفسبورج في الملعب الأولمبي في برلين (2009) ، وسجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لموسوعة جينيس العالمية يبلغ 51،33 مترًا.









2- متى أنضميت إلى الجهاز الفني لليفربول ومن قام بضمك؟





في يوليو 2018 ، يورجين كلوب قام بالإتصال بي مباشرة على الهاتف، وطلب مني أن أساعد ليفربول لأنهم كانوا سيئين حقًا في رمي الكرة، بعد اجتماع وجلسة تدريبية واحدة في ملعب تدريب ليفربول "ميلوود" ، وقعت عقدًا مع نادي ليفربول، لقد عملت معهم الآن لمدة موسمين ، وفازت ليفربول بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".









3- كيف أثرت رميات التماس على أداء ليفربول؟





قام فريق ليفربول بتحسين رميات التماس لديهم كثيرًا، في موسم 2017/2018 ، قبل مجيئي ، كان ليفربول رقم 18 من أصل 20 فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز الأسوء في رميات التماس تحت الضغط (حيث يتم تمييز اللاعبين) بحيازة 45.4?. في موسم 2018/2019 موسمي الأول معهم في النادي ، تحسننا إلى حيازة الكرة وصلت إل 68،4 ، وذهبنا إلى المركز الأول في الدوري الإنجليزي برميات الكرات تحت الضغط، وخلال هذا الموسم 2019/2020، سجلنا حتى الآن 14 هدفًا بعد حالات رمي التماس عند ذلك من رمي الكرة في جميع أنحاء الملعب.









4- هل يستحق يورجين كلوب أفضل مدرب في العالم؟ ولماذا؟





أعتقد أن يورجن كلوب يستحق حقًا لقب أفضل مدرب في العالم، فهو مدرب ومدير رائع، ويبذل مجهود كبير مع اللاعبين سواء خارج او داخل الملعب ومتعاون بشكل كبير مع جهازه الفني.









5- كيف ترى تأثير محمد صلاح على ليفربول؟





محمد صلاح لاعب رائع، بالإضافة أيضًا أنه إنسان رائع، هو لطيف جدا وودود، ولديه ابتسامته تعطي الكثير من الطاقة للناس، مو صلاح له تأثير كبير وإيجابي للغاية على نجاح ليفربول منذ إنضمامه للريدز بالإضافة إلى انه يحبه الجميع في ليفربول.









6- أريدك أن تقول كلمة لمشجعي ليفربول في مصر والعالم العربي بعد فوزهم بالدوري الإنجليزي





أريد فقط أن أقول: شكرًا لكم على الدعم والتشجيع الدائم.. أنا سعيد حقًا بكل الطاقة التي تمنحوها للفريق.





7- هل ليفربول قادر على الفوز بالدوري الممتاز الموسم المقبل؟





دعنا نرى ذلك حقًا، ولكن سأقول لك شيء واحد مؤكد سنقدم كل شيء من أجل ليفربول ! YNWA









8- هل يمكن أن تعمل في نادي أخر في أوروبا لتطوير رميات التماس معهم؟





بالطبع أنا لدي مهام تدريبية مع 5 أندية مختلفة بخلاف ليفربول، فهناك عدة أندية أقوم معها بتلك التدريبات مثل فريق أياكس الهولندي، ولايبزيج الألماني، وجينت البلجيكي، وأتلانتا الأمريكي، وميتييلاند الدنماركي وأقدم دورات تدريبات فسافرت كثيراً خلال العام الحالي بين أوروبا وآسيا.





9- هل تتمنى أن تخوض هذه التجربة التدريبة مع ريال مدريد وبرشلونة؟





بالطبع أتمنى ذلك ... ريال مدريد وبرشلونة من أكبر الفرق في العالم وليس إسبانيا فقط، وقد تكون تلك التجربة رائعة، أنا أيضا منفتح كثيرًا على تدرب أي ناد في العالم.







