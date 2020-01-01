بيبو يبدأ عمله سريعًا في قطاع الناشئين بالأهلي

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بدأ خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالأهلي، عمله منذ اليوم الأول من تكليفه برئاسة القطاع بقرار من مجلس إدارة النادي.



وكلف بيبو عدد من معاونيه، من أجل إعداد تقرير عن تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للفرق ومدرسة الكرة من أجل العرض على لجنة التخطيط في الاجتماع المقبل.



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد قرر في اجتماعه الأخير الذي عقد أمس الأول الثلاثاء اعتماد تصور لجنة التخطيط للكرة الخاص بقطاع الناشئين في الموسم الجديد، وتعيين خالد بيبو رئيسًا للقطاع.



كما وافق مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير على ترشيح لجنة التخطيط للكرة وتعيين الكابتن فتحي مبروك رئيسًا لإدارة المواهب، وتكليفه بتقديم تصور جديد للإدارة يتماشى مع احتياجات قطاع الكرة خلال المرحلة القادمة في مختلف الأعمار السنية.



وقرر مجلس إدارة النادي تعيين الكابتن عبدالمنعم شطة مديرًا عامًا للأكاديميات بناءً على رؤية لجنة التخطيط للكرة وتكليفه بتقديم التصور الخاص بكافة فروع الأكاديميات والاستعداد للموسم الجديد في ظل المعطيات الحالية.