"أمهات مصر": صعوبة امتحان الاستاتيكا.. وشكاوى من ضيق الوقت

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
ريم محمود
قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن هناك صعوبة في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية "الأستاتيكا" لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي رياضة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أغلب تعليقات أولياء الأمور والطلاب تضمنت صعوبة في امتحان مادة الاستاتيكا، وبعض الأسئلة التي تحتاج لتفكير وفهم ووقت أطول، لافتة إلى أن هناك شكاوى من ضيق الوقت المخصص للامتحان والذي لا يتناسب مع الأسئلة، بحسب أولياء الأمور.

وأشارت عبير، إلى شكوى أولياء الأمور من تسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بالتشديد وتوقيع أقصى عقوبة علي المتسببين في التسريب، أو من يسمح لأي طالب بدخول الامتحان بالهاتف المحمول.

وفي سياق متصل، يواصل طلاب شعبة العلمي علوم امتحان مادة الأحياء على أن يخرجون من اللجان في الساعة الواحدة ظهرا.

ورصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الفني اليوم الخميس، حالات الغش الإلكتروني للطالب (م.ن.ف) بمحافظة (سوهاج) والطالب (ف.م.ع) بمحافظة (الشرقية) والطالب (ع.ت.غ) بمحافظة (مطروح)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الحالات.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

فيما يعقد امتحان مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية)، لطلاب الثانوية العامة (STEM).

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم. 

في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

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