الزمالك ينهي 5 صفقات من العيار الثقيل

نجحت إدارة نادي الزمالك في حسم 4 صفقات قوية لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وتوصل الزمالك لاتفاق مع آري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي وحمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي ونبيل عماد "دونجا" لاعب وسط بيراميدز، وعبد الله بكري لاعب بيراميدز.





وفتح الزمالك أيضاً مفاوضات مع نادي بيراميدز للاستفسار عن التعاقد مع رجب بكار ليكون خامس صفقات الأبيض في الموسم الجديد.





وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد قال في تصريحات تليفزيونية: " الزمالك حسم صفقتين جديدتين من العيار الثقيل، لم نتحدث عن الأمر قبل أن نحسم بشكل رسمي، وهو ما حدث بالفعل، ليصبح عدد الصفقات التي حسمها الزمالك أربع صفقات جديدة سوبر".





وتابع: "يتبقى صفقة واحدة نعمل على حسمها، وبعدها سيتم الإعلان عن الصفقات بشكل رسمي في بداية الموسم".