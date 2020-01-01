ماجد المصري يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "الوجه الآخر"

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قال الفنان ماجد المصري، أنه يستعد حالياً لمسلسله الجديد "الوجه الآخر"، ويشاركه في بطولة هذا العمل كلا من نسرين طافش، ندي موسي، أحمد سعيد عبد الغني، هبة الأباصيري وعماد رشاد، وآخرين.







وكشف ماجد المصري في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، تفاصيل شخصيته حيث يجسد شخصية مهندس، يدخل في عدة أزمات، أبرزها صراع على المال بطريقة غير مشروعة، ومن خلال تلك المواضيع يتناول ماجد المصرى قضية مهمة للمجتمع المصرى، خاصة أن تلك المواضيع تهم قطاع كبير من الجمهور.







يذكر أن آخر ظهور لماجد المصري مشاركته في مسلسل "الاختيار" كضيف شرف، والمسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي.



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.