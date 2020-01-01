الحكومة تكشف حقيقة حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر تداول المنتجات الزراعية المصرية بالخارج لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.





وتواصل المركز مع وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، والتي نفت تلك الأنبا، موضحا أن المنتجات الزراعية المصرية متواجدة في أسواق 126 دولة بجميع قارات العالم بنحو 305 سلعة زراعية.





وشددت الوزارة، على أن كافة المنتجات المصرية المصدرة للخارج تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية.



