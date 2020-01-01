فريق إسباني يبتكر مصدرا جديدا للدخل

يقدم ريال مورسيا، وهو ناد إسباني يلعب في دوري الدرجة الثالثة، لمشجعيه والمواطنين بشكل عام إمكانية التدريب مع اللاعبين الذين يشاهدونهم يلعبون أيام الأحد على ملعب إنريكي روكا.





وبعد انتهاء الموسم بالنسبة لمورسيا، بعدما عجز عن الوصول للمراكز الأربعة الأوائل المؤهلة للصعود، ابتكر النادي مصدرا جديدا للدخل في فترة الوباء.





وسيجري تنفيذ هذه المبادرة الجديدة التي تهدف بالأساس للحصول على اللياقة والاستمتاع بالتمرين وبكرة القدم، في مجموعات صغيرة على يد محترفين، مثل المتخصص في إعادة تأهيل أعضاء الفريق الأول، خابي سولا، والمعد البدني فران سوتو.





وستكون التدريبات في مجموعات مصغرة من خمس إلى 10 أشخاص في ملعب إنريكي روكا.



