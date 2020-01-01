الأهلي يطمئن على سعد سمير ونيدفيد

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي لثنائي الفريق سعد سمير وكريم نيدفيد.





وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بأن الثنائي يواصلان برنامجهما التأهيلي بشكل جيد جدا، وهناك متابعة مستمرة مع اللاعبين؛ من أجل الاطمئنان علي حالتهما.





ويؤدي سعد سمير برنامجا تأهيليا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيليس، في حين يؤدي كريم نيدفيد برنامجا تأهيليا للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.





ويستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ السبت، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا (الخميس والجمعة).



