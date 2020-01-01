الأهلي يطمئن على سعد سمير ونيدفيد
الخميس 02/يوليه/2020 - 12:28 م
علي نبوي
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي لثنائي الفريق سعد سمير وكريم نيدفيد.
وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بأن الثنائي يواصلان برنامجهما التأهيلي بشكل جيد جدا، وهناك متابعة مستمرة مع اللاعبين؛ من أجل الاطمئنان علي حالتهما.
ويؤدي سعد سمير برنامجا تأهيليا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيليس، في حين يؤدي كريم نيدفيد برنامجا تأهيليا للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.
ويستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ السبت، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا (الخميس والجمعة).