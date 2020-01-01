روسيا تتخلف عن دفع غرامة المنشطات

قال الاتحاد الروسي لألعاب القوى الموقوف اليوم الخميس، إنه تخلف عن دفع جزء من غرامة بقيمة 5 ملايين دولار للاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل الموعد النهائي للتسديد، وهو أول يوليو (تموز) الجاري، ما يعرض للخطر مشاركة الرياضيين الروس على المستوى الدولي كرياضيين محايدين.





وكان الاتحاد الدولي لألعاب القوى فرض على الاتحاد الروسي في مارس (آذار) الماضي غرامة بقيمة 10 ملايين دولار بسبب مخالفته لوائح العقاقير والمنشطات.





وسمح الاتحاد الدولي وقتها للرياضيين الروس بطلب المنافسة دولياً كرياضيين محايدين بعد اثبات أنهم يتدربون في بيئة خالية من المنشطات.





لكنه قال إنه سيمنع حدوث ذلك إن لم تدفع روسيا نصف مبلغ الغرامة بحلول أول يوليو (تموز).





ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الاتحاد الروسي لألعاب القوى قوله اليوم الخميس، إنه لم يدفع بعد الغرامة حتى الثاني من يوليو (تموز) بعد يوم من قول رئيس الاتحاد إن الاتحاد لا يملك ما يكفي لدفع المبلغ المطلوب.





وأوقف الاتحاد الروسي لألعاب القوى في 2015 بعد ظهور أدلة على تعاطي منشطات على نطاق واسع بين الرياضيين الروس.





وتقدمت روسيا أيضاً بطعن إلى محكمة التحكيم الرياضية ضد قرار إيقاف رياضييها ومنعهم من المشاركة في البطولات الدولية الكبرى تحت علم بلادهم.





وستنظر المحكمة في الطعن الروسي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



