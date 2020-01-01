ساني يخضع للفحص الطبي مع بايرن ميونيخ

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:25 م
بوابة الفجر
ذكرت تقارير صحافية اليوم الخميس، أن الجناح الدولي ليروي ساني بات على بعد خطوة واحدة من الانتقال من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن ميونخ حيث يخضع اليوم إلى الكشف الطبي تمهيداً للانضمام إلى صفوف بطل الدوري الألماني.

وبحسب صحيفة بيلد والعديد من المحطات التلفزيونية فإن ساني (24 عاماً) يخضع للمزيد من الفحوص الطبية في ميونخ، إذ بدأ الكشف الطبي مباشرة بعد وصوله إلى ألمانيا أمس الأربعاء.

وتردد أن مانشستر سيتي وافق على الاستغناء عن خدمات اللاعب مقابل أقل من 50 مليون يورو (56 مليون دولار) بعد أن رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي.

وينتهي عقد ساني مع مانشستر سيتي العام المقبل علماً بأنه كان قريباً من الانضمام إلى بايرن قبل 12 شهراً لكنه تعرض حينها لقطع في الرباط الصليبي وغاب عن الملاعب لعدة أشهر.

وتردد أن ساني كان سيكلف بايرن ميونخ نحو 100 مليون يورو في العام الماضي، ولكن بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب وفي ظل تبقي عام واحد على نهاية عقده الحالي، يرجح أن تقل قيمة الصفقة عن نصف هذا المبلغ.

وسبق لساني اللعب في الدوري الألماني ضمن صفوف شالكه قبل أن ينتقل إلى إنجلترا في 2015.

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