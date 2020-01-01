منار سامي | القصة الكاملة لـ "بائعة المناديل" التي قادها حلم الشهرة والمال إلى الزنزانة

منار سامي ، قسم الله سبحانه وتعالى الأرزاق، وجعل السعي والتوكل شريطة الحصول على الكسب والمال، فلا مجال للتكاسل، وجعل بعضنا فوق بعض درجات، لحكمة عنده "سبحانه وتعالى" وليختبر الصابرين والشاكرين من عباده، وحتى يعتدل ميزان الكون، فلا يمكن أن يكون الناس كلها أغنياء والعكس، وكذلك الأصحاء ونظرائهم المرضى.

فتاة تيك توك منار سامي





وضربت فتاة مدينة كفر شكر منار سامي المعروفة بفتاة التيك توك بالتقاليد والقيم عرض الحائط مقررةً أن تترك حياتها وتدع طفلتها التي لم تكمل عامها الثاني وتقرر الذهاب إلى مصر، بعدما كانت تبيع "مناديل" أمام مستشفى كفر شكر العام، وتهرب من أهلها مخلفة لهم العار، لتسبح في بحر "الشيطان" وتقرر أن تغير جلدها وتنحرف، من أجل المال والشهرة الزائفة.





جرائم منار سامي





أنشأت منار سامي حسابين عبر منصة "تيك توك" وجمع عشرات الآلاف من المتابعين ونشرت فيديوهات خادشة للحياء مستعرضة جسدها بملابس فاضحة، ومثيرة للغرائز ومحرضة على الفسق والفجور، إضافة إلى قناة "يوتيوب" إلا أن ذاع سيطها وأصبحت على مرأى ومسمع الجميع حيث جمعت مال نظير ممارسة الأفعال الفاضحة.





القبض على منار سامي





ظهرت منار سامي في أوضاع مخجلة محاولة استقطاب زبائنها وتكوين صداقات من خلالها قبل أن تقوم وزارة الداخلية المصرية بمجهود جبار في الآونة الأخيرة لضبط كل من يسيء لمصر من هؤلاء، ويضرب بقيم المجتمع وعاداته عرض الحائط.





منار سامي بائعة المناديل





ألقت الشرطة على منار سامي التي كانت فتاة تبيع المناديل في "كفر شكر" واستهوتها أحلام الشهرة والمال لتترك أهلها وابنتها التي لم تتخطى العامين وتقرر الذهاب بلا عودة، في حين ربطتها علاقة مع شاب يدعى "زيكا" وهو من تم اللقبض عليه برفقتها في بنها.





القبض على منار سامي





تتبعت الإدارة العامة لمباحث الآداب منار سامي صاحبة الـ30 عامًا بعدما ورد بلاغ من أحد المحامين باتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الأفعال المنافية للآداب، وتم إلقاء القبض عليها في منطقة "الفلل" آخر كورنيش بنها برفقة "زيكا".





تهمة منار سامي





وضبطت مباحث الآداب منار سامي لتلحق بمن هن على شاكلتها مثل حنيني أسامة التي كانت تدرس في كلية الآثار جامعة القاهرة وأطلقت على نفسها هرم مصر الرابع، وكذلك مودة الدهم وسما المصري وآخرين، لتفرض الدولة المصرية سيطرتها وقوتها على كل من يسيئ لاسم ورفعة مصر.





بلاغ ضد منار سامي





وورد بلاغ للنيابة العامة ضد منار سامي حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام، قال إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات تيك توك اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه وعلى الفور تم تتبع المتهمة وإلقاء القبض عليها.







