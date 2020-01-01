الليلة.. عرض مسرحية "المقام العالي" عبر قناة وزارة الثقافة على "يوتيوب"

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



يقدم البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة " أضحك، فكر، اعرف" التي أنشأتها وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وذلك ضمن مبادرة " خليك في البيت، الثقافة بين ايديك" الليلة في تمام ١١ مساءً مسرحية "المقام العالي" عن قصة "البيت الريفي " لأنطون تشيكوف، من إعداد و إخراج إسلام إمام ، وتعرض عبر القناة الخاصة بوزارة الثقافة المصرية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" .


مبادرة " اضحك، فكر، اعرف " تطلقها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لعرض عشر مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحيتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف ،تبلغ مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ ل ٥٠ دقيقة،قدم منها حتى الآن منها ثلاثة عروض مسرحية هم " أبو عطسة جنان، المغفلة، مشهور مش مشهور" .

ويقوم ببطولة عرض "المقام العالي " عن قصة "البيت الريفي " لأنطون تشيكوف، عمرو عبد العزيز ، حمدي عباس، سمر علام، ديكور يحيى صبيح، إضاءة عز حلمي، والمسرحية من إعداد و إخراج إسلام إمام .

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