رئيس جهاز بنى سويف الجديدة: تنفيذ أعمال المرافق لأراضى الإسكان المتميز

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


صرح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – فرمة للطرق) لقطع أراضى الإسكان المتميز بالحي  السكني الـ12 بمدينة بنى سويف الجديدة.


وأشار المهندس أشرف عبدالرحمن، إلى  أنه يتم المرور بشكل يومى بالمشروع لمتابعة ما تم ويجرى تنفيذه من أعمال والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بموقع المشروع من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تحت إشراف المهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز وبمعرفة الإدارات المختصة بجهاز المدينة.


وأضاف رئيس جهاز بنى سويف الجديدة، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى إنجاز المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا،  مشيراً إلى أن ذلك يأتي فى ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة كافة.

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