مسلسل شديد الخطورة يتصدر تريند جوجل بعد عرض أولى حلقاته (تفاصيل)

تصدر مسلسل شديد الخطورة للنجمة ريم مصطفى والفنان أحمد العوضي تريند جوجل اليوم الخميس بعد عرض أولى حلقاته على منصة watch it الرقمية.





"شديد الخطورة" من المقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات كل حلقة 30 دقيقة، وتدور أحداثه في إطار أكشن ويتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومي واستخدامهم بشكل ‏كبير في ضرب مؤسسات ‏الدولة.





شديد الخطورة من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفي ورياض الخولي، هادى الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجي.



