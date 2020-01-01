مسلسل شديد الخطورة يتصدر تريند جوجل بعد عرض أولى حلقاته (تفاصيل)

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
تصدر مسلسل شديد الخطورة للنجمة ريم مصطفى والفنان أحمد العوضي تريند جوجل اليوم الخميس بعد عرض أولى حلقاته على منصة watch it الرقمية.

"شديد الخطورة" من المقرر تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات كل حلقة 30 دقيقة، وتدور أحداثه في إطار أكشن ويتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومي واستخدامهم بشكل ‏كبير في ضرب مؤسسات ‏الدولة.

شديد الخطورة من بطولة أحمد العوضي وريم مصطفي ورياض الخولي، هادى الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجي.

وتجسد ريم مصطفي في شديد الخطورة شخصية فتاة تدعى "نور" وهي خبيرة أمن معلوماتي من الدرجة الأولى في شركة "تداول" للأوراق المالية وهى شخصية عنيدة، طموحة، رومانسية، ذكية، قوية وتلتقى "مالك" - أحمد العوضى وناهد رشدي تكون والدته، وبعدها تبدأ المغامرات

أخبار تهمك

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

منذ ساعة و 10 دقيقة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

صفقة القاطرة.. هداف إفريقي معروض على الأهلي

منذ 36 دقيقة

تطورات جديدة فى مفاوضات الأهلي مع موليكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

10:09 ص

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

10:24 ص

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

11:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن