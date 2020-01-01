"المجتمعات العمرانية" تشرف على تسليم الشركات لاستكمال عمارات الإسكان الاجتماعي

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أشرف المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، على عملية تسليم شركات المقاولات الجديدة لاستكمال تنفيذ باقي الأعمال بعمارات الإسكان الاجتماعي بالحى الخامس بمدينة بدر.


وشدد المهندس كمال بهجات،  خلال عملية التسليم، على مسئولي الشركات الجديدة المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال بالموقع للانتهاء في الموعد المحدد، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، موجهاً مسئولي جهاز المدينة بإزالة أية عقبات تحول دون إنجاز الأعمال بالموقع، وكذا التواصل المباشر لسرعة الانتهاء من المشروع.


وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارٍ العمل بـ16 عمارة بالموقع، موضحاً أنه سيتم  استكمال الأعمال من تشطيبات داخلية وخارجية وأعمال التنسيق للموقع والكهرباء و غير ذلك للانتهاء من المشروع في أسرع وقت،  وذلك تحت إشراف المهندس عبداللطيف بشارة، نائب رئيس الجهاز والمشرف العام  على إدارة التنفيذ.

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