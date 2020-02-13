أسعار الذهب تستقر عند معدلات منخفضة مع استمرار تراجعه عالميا

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر


أسعار الذهب اليوم 

واصلت أسعار الذهب استقرارها في منتصف التعاملات الصباحية اليوم الخميس 2-7-2020 بعد هبوطها خلال ختام تعاملات أمس متاثرة بتراجه السعر العالمي حيث استقر سعر جرام 21 عند مستوى  794 جنيها مع استمرار تراجع السعار العالمية، وجاءت الأسعار خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم على النحو التالي:

 أسعار الذهب الآن

عيار ١٨ : 680.50
عيار ٢١ : 794
عيار ٢٤ : 907.40
الجنيه الذهب : 6352
السعر العالمي : 1772


أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية

عيار 18 : 680.5 جنيه للجرام
عيار 21 : 794 جنيها للجرام
عيار 24 : 907 جنيها للجرام
الجنيه الذهب : 6352 جنيها
 
أسعار الذهب العالمي

تراجع الذهب يوم الخميس عن قرب ذروة ثمانية أعوام والتي بلغها في الجلسة السابقة مع إحياء بيانات قوية عن التصنيع في الولايات المتحدة ونتائج واعدة لتجارب لقاح كوفيد-19 لآمال التعافي الاقتصادي السريع بما حد من الطلب على الملاذات الآمنة.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1766.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0502 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2012 يوم الأربعاء عند 1788.96 دولار.

وتراجع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1776.80 دولار.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس ”الموقف العام الموالي للنمو في الأسواق هو سبب أننا نشهد القليل من الضغط على الذهب“ مضيفا أن تحركات السوق تعكس الشد والجذب بين المخاوف من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وآمال التوصل إلى لقاح من المرض وبيانات أمريكية إيجابية.

وتعافى نشاط قطاع التصنيع في الولايات المتحدة في يونيو مسجلا أعلى مستوى في أكثر من عام بينما أظهرت مسوح مماثلة من الصين وألمانيا وفرنسا تعافيا في أنشطة المصانع.

وأدت تلك القراءات الاقتصادية والتفاؤل بشأن لقاح محتمل إلى صعود أسواق الأسهم.

وتترقب الأسواق الآن بيانات التوظيف عن شهر يونيو حزيران في الولايات المتحدة والتقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الجديدة لاستقراء أدلة عن متانة الاقتصاد الأمريكي مع تسارع حالات كورونا الجديدة في العديد من ولايات الجنوب الأمريكي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1904.07 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 816.26 دولار وهبطت الفضة 0.2 إلى 17.90 دولار.

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