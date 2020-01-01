أنباء عن انفجار في العاصمة الإثوبية أديس أبابا وسقوط ضحايا

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:05 م
احتجاجات في إثيوبيا
احتجاجات في إثيوبيا
وكالات

ترددت أنباء، على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، عن انفجار قنبلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا.

 

ولم يتضح بعد تفاصيل هذا الانفجار.

 

 وقتل ما لا يقل عن 81 شخصًا بعد أن أثار مقتل مغن شهير انفجارات واحتجاجات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومنطقة أوروميا المحيطة، وفقًا لصحيفة "البيان ".

 

 

 

وشهدت إثيوبيا، انقسامات متنامية في قاعدة نفوذ رئيس الوزراء أبي أحمد وسط أبناء عرق الأورومو، حيث يزداد تحدي النشطاء العرقيين للحكومة بعد أن كانوا حلفاء لها.

 

وصف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في كلمة نقلها التلفزيون مساء أمس الثلاثاء، ، قتل المغني هاشالو هونديسا بأنه "عمل شرير"، مضيفًا: "إنها فعلة ارتكبها واستلهمها أعداء في الداخل والخارج لزعزعة سلامنا ومنعنا من تحقيق الأمور التي بدأناها".

 

وكشفت الشرطة الإثيوبية، أن هاشالو قُتل بالرصاص في حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء  أمس الأول الاثنين، وقال مفوض شرطة مدينة أديس أبابا جيتو أرجاو لوسائل الإعلام الرسمية إن الشرطة اعتقلت بعض المشتبه بهم لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

 

وأكدت الشرطة الإثيوبية، أنه جرى التخطيط للقتل جيدا على ما يبدو. وانتفضت العاصمة أديس أبابا صباح اليوم التالي، وقال مفوض الشرطة الاتحادية في إثيوبيا إنديشو تاسيو، إن ثلاثة انفجارات هزت المدينة.

 

وفي كلمة أذاعها التلفزيون ليل أمس الثلاثاء، أضاف تاسيو، "قُتل بعض المتورطين في زرع قنبلة علاوة على مدنيين أبرياء". ولم يقدم تفاصيل أخرى، مشيرًا إلى أن ضابط شرطة قُتل أيضا في العاصمة خلال مواجهة مع الحرس الشخصي لقطب الإعلام جوهر محمد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ديس أبابا انفجار العاصمة الإثيوبية اثيوبيا

أخبار تهمك

مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام خيتافي

منذ أقل من ساعتين

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

منذ ساعة الا ربع

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 21 ساعة

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 20 ساعة

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تطورات جديدة فى مفاوضات الأهلي مع موليكا

منذ ساعة و 16 دقيقة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 20 ساعة

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا انفجار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى أربعة قتلى

"مطالب بإسقاط آبي أحمد".. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

"قطع الإنترنت وحملة اعتقالات".. إثيوبيا تقمع الاحتجاجات عقب مقتل معارض

انفجارات تهز العاصمة أديس أبابا خلال الاحتجاجات

قتلى واعتقالات و3 انفجارات.. التفاصيل الكاملة لاحتجاجات أديس أبابا بإثيوبيا

50 قتيلا على الأقل في الاحتجاجات الإثيوبية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 ص

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

10:09 ص

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

10:24 ص

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

11:27 ص

تطورات جديدة فى مفاوضات الأهلي مع موليكا

10:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن