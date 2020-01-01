قرار جديد من محافظ الجيزة تجاه مصرف الأسطبل

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية للعديد من من المشروعات، وأعمال التطوير الجارية بالمراكز والمدن والقرى بالمحافظة.





وتفقد محافظ الجيزة، الأعمال الجارية لمشروع محطة مياه منشأة القناطر والتي تبلغ طاقتها ٤٠ ألف م ٣ ما يساهم في توفير المياه بكميات جيدة لمواطني المركز والقضاء على مشكلات الانقطاعات للمياه.





كما تفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة النيل بمركز ومدينة منشأة القناطر، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق أعلى استغلال من سور الحديقة.





وتابع راشد، الأعمال الإنشائية لمدرسة المصطفى الثانوية بقرية الحسانين بالمناشي والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر بسعة ٣٣ فصلا دراسيا وسوف تساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية بالمركز ومن المقرر دخولها الخدمة خلال العام الدراسي الجديد.





كما تفقد محافظ الجيزة حاله النظافة والإشغالات بمركز ومدينة أوسيم، مشددا على رئيس المركز برفع القمامة المتراكمة بجانبي السكة الحديد بمنطقه بشتيل، مع وضع حلول جذرية لعدم تكرار القاء القمامة بالمنطقة موجها بتنظيم موقف الميكروباصات ومنع الوقوف العشوائي.





وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالمحافظة، بتنفيذ طبقه اسفلت سطحيه لشارع ترعة الزمر ببشتيل واستكمال سور السكة الحديد.





كما تفقد المحافظ شارع مزلقان الكوم الاحمر موجها برفع كفاءة النظافة واعمدة الإنارة والجزيرة الوسطى.





وكلف المحافظ بعمل تصور لمصرف الاسطبل لإقامة سوق حضارى عليها لخدمه المواطنين.





توجبهات المحافظ جاءت خلال جوله راققه خلالها السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمد عبد الراضي رئيس مركز منشاه القناطر.





كما تفقد محافظ الجيزة مستشفيات أوسيم ومبارك المركزي بمراكز ومدن أوسيم ومنشأه القناطر في زيارة شملت متابعه جاهزية أقسام الاستقبال والعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك للاطمئنان علي الحالة الصحية للمرضي والوقوف علي الخدمات المقدمة موجها مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير 5 أجهزة أشعة وكافة الاحتياجات اللازمة للمستشفى.





وأكد المحافظ للأطباء والممرضين على ضرورة الجاهزية الكاملة والمستمرة خلال المرحلة القادمة ورفع أقصى درجات الانضباط موجهًا فى الوقت ذاته التحية والتقدير لهم لما يبذلونه من مجهودات في سبيل سلامه المواطنين.





كما شدد المحافظ على عدم الامتناع عن إستقبال أى مريض والكشف على الحالات وتحويلها إلى أماكن أخرى في حاله عدم توافر الإمكانية لتلقي العلاج بالمستشفى.