قرار جديد من محافظ الجيزة تجاه مصرف الأسطبل

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية للعديد من من المشروعات، وأعمال التطوير الجارية بالمراكز والمدن والقرى بالمحافظة.

وتفقد محافظ الجيزة، الأعمال الجارية لمشروع محطة مياه منشأة القناطر والتي تبلغ طاقتها ٤٠ ألف م ٣ ما يساهم في توفير المياه بكميات جيدة لمواطني المركز والقضاء على مشكلات الانقطاعات للمياه.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير حديقة النيل بمركز ومدينة منشأة القناطر، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق أعلى استغلال من سور الحديقة.

وتابع راشد، الأعمال الإنشائية لمدرسة المصطفى الثانوية بقرية الحسانين بالمناشي والتي سيتم الانتهاء منها خلال شهر بسعة ٣٣ فصلا دراسيا وسوف تساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية بالمركز ومن المقرر دخولها الخدمة خلال العام الدراسي الجديد.

كما تفقد محافظ الجيزة حاله النظافة والإشغالات بمركز ومدينة أوسيم، مشددا على رئيس المركز برفع القمامة المتراكمة بجانبي السكة الحديد بمنطقه بشتيل، مع وضع حلول جذرية لعدم تكرار القاء القمامة بالمنطقة موجها بتنظيم موقف الميكروباصات ومنع الوقوف العشوائي.

وكلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالمحافظة، بتنفيذ طبقه اسفلت سطحيه لشارع ترعة الزمر ببشتيل واستكمال سور السكة الحديد.

كما تفقد المحافظ شارع مزلقان الكوم الاحمر موجها برفع كفاءة النظافة واعمدة الإنارة والجزيرة الوسطى. 

وكلف المحافظ بعمل تصور لمصرف الاسطبل لإقامة سوق حضارى عليها لخدمه المواطنين.

توجبهات المحافظ جاءت خلال جوله راققه خلالها السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق ومحمد عبد الراضي رئيس مركز منشاه القناطر.

كما تفقد محافظ الجيزة مستشفيات أوسيم ومبارك المركزي بمراكز ومدن أوسيم ومنشأه القناطر في زيارة شملت متابعه جاهزية أقسام الاستقبال والعزل للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك للاطمئنان علي الحالة الصحية للمرضي والوقوف علي الخدمات المقدمة موجها مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة بتوفير 5 أجهزة أشعة وكافة الاحتياجات اللازمة للمستشفى.

وأكد المحافظ للأطباء والممرضين على ضرورة الجاهزية الكاملة والمستمرة خلال المرحلة القادمة ورفع أقصى درجات الانضباط موجهًا فى الوقت ذاته التحية والتقدير لهم لما يبذلونه من مجهودات في سبيل سلامه المواطنين.

كما شدد المحافظ على عدم الامتناع عن إستقبال أى مريض والكشف على الحالات وتحويلها إلى أماكن أخرى في حاله عدم توافر الإمكانية لتلقي العلاج بالمستشفى. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصرف الاسطبل محافظ الجيزة الفجر الجيزة

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

تطورات جديدة فى مفاوضات الأهلي مع موليكا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ 40 دقيقة

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

منذ ساعة و 10 دقيقة

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

صفقة القاطرة.. هداف إفريقي معروض على الأهلي

منذ 36 دقيقة

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 14 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

10:09 ص

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

10:24 ص

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

11:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن