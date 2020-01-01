داليا مصطفى تستعد لتصوير "قبل الأربعين"

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يستعد أبطال فيلم "قبل الأربعين" حاليًا لبدء تصوير المشاهد الأولى لهم خلال شهر يوليو، ومن المقرر أن يتم التصوير داخل إحدى العمارات فى منطقة مصر الجديدة، والفيلم تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة .



ويقوم معتز حسام مخرج العمل حاليًا بمعاينة أماكن التصوير، للبدء فى التصوير مباشرة، لاسيما أن الشركة المنتجة للعمل، انهت جميع التعاقدات مع الممثلين وهو بطولة داليا مصطفى، إيهاب فهمي، بسمة، معتز هشام، محمد علي رزق، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف الشرف، وسيتم الاعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.



"قبل الأربعين" فيلم رعب مصرى، سيتم تصويره بطريقة جديدة، وكتب له السيناريو والحوار أحمد عثمان، وهو أول تجاربه الكتابية ومن المقرر أن يتم تصويره فى غضون 4 أسابيع كاملة، و ترغب الشركة المنتجة فى عرضه خلال موسم رأس السنة.



وفي سياق آخر، شارك إيهاب فهمي في السباق الرمضاني الماضي من خلاا مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.