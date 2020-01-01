داليا مصطفى تستعد لتصوير "قبل الأربعين"

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


يستعد أبطال فيلم "قبل الأربعين" حاليًا لبدء تصوير المشاهد الأولى لهم خلال شهر يوليو، ومن المقرر أن يتم التصوير داخل إحدى العمارات فى منطقة مصر الجديدة، والفيلم تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة .

ويقوم معتز حسام مخرج العمل حاليًا بمعاينة أماكن التصوير، للبدء فى التصوير مباشرة، لاسيما أن الشركة المنتجة للعمل، انهت جميع التعاقدات مع الممثلين وهو بطولة داليا مصطفى، إيهاب فهمي، بسمة، معتز هشام، محمد علي رزق، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف الشرف، وسيتم الاعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

"قبل الأربعين" فيلم رعب مصرى، سيتم تصويره بطريقة جديدة، وكتب له السيناريو والحوار أحمد عثمان، وهو أول تجاربه الكتابية ومن المقرر أن يتم تصويره فى غضون 4 أسابيع كاملة، و ترغب الشركة المنتجة فى عرضه خلال موسم رأس السنة.

وفي سياق آخر، شارك إيهاب فهمي في السباق الرمضاني الماضي من خلاا مسلسل "ونحب تاني ليه"، وهو بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

أخبار تهمك

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات جديدة فى مفاوضات الأهلي مع موليكا

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

منذ 40 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 22 ساعة

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 15 ساعة

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

منذ ساعة و 10 دقيقة

صفقة القاطرة.. هداف إفريقي معروض على الأهلي

منذ 36 دقيقة

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:56 ص

عاجل.. قرار مفاجئ من المحكمة في قضية ريناد عماد "فتاة التيك توك"

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

08:45 ص

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

10:09 ص

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

10:24 ص

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

11:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن