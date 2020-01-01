مورينيو ينفجر بسبب مباريات توتنهام

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
يقول مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، إنه غير سعيد بسبب طول المدة التي تفصل بين مباريات فريقه منذ استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عقب توقفها بسبب أزمة فيروس كوفيد-19 الصحية حول العالم.

وسيلتقي توتنهام مع شيفيلد يونايتد في وقت لاحق من اليوم الخميس، وذك بعد مرور 9 أيام من مباراته الماضية والتي انتهت بفوزه 2-0 على وست هام يونايتد في 23 يونيو (حزيران) الماضي.

وقال المدرب البرتغالي المخضرم في مؤتمر صحافي قبل المواجهة: "أنا غير سعيد بسبب انتظاري لمدة طويلة للغاية قبل خوض هذه المباراة".

وأضاف مورينيو: "الوقت الأمثل بين المباراة والأخرى، هو حسب رأيي، 3 أيام وخاصة في هذا الوقت عندما تسعى للوصول إلى أفضل أداء وأفضل تركيز".

وعبر مورينيو أيضاً عن أمله في أن يقدم لاعب الوسط تانجاي ندومبلي أداء متميزاً مع التشكيلة.

واستبدل ندومبلي صاحب الصفقة القياسية في النادي اللندني بين الشوطين خلال آخر مباراة لتوتنهام قبل توقف الدوري الإنجليزي في منتصف مارس (آذار) الماضي ولم يشارك من يومها في أي مباراة وتعرض لبعض الانتقادات.

وقال مورينيو عن ذلك: "أعتقد أن ندومبلي سيقدم أداء متميزاً، كرة القدم مليئة باللاعبين الذين كانت بداياتهم صعبة ثم جاءت النهايات جيدة، عندما تكون الموهبة حاضرة يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء على مستوى التكيف في صفوف الفريق".

وأضاف: "في الكثير من الأندية الأخرى يكون من الطبيعي أحياناً وجود لاعبين كبار على مقاعد البدلاء مثل مانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ، وفي توتنهام على الجميع أن يفهموا أن حدوث ذلك أمر طبيعي أيضاً".

ويحتل توتنهام المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 45 نقطة قبل 7 جولات من نهاية الموسم.

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