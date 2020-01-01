وزير النقل يؤكد أهمية إنشاء شركة للنقل المشترك بين السكة الحديد والشاحنات

الخميس 02/يوليه/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
أكد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، على الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة النقل لزيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية؛ لتخفيف الأعباء على الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية.

وأشار الوزير، إلى أهمية البدء في إنشاء شركة للنقل المشترك بين أكبر وسيلتين (السكة الحديد - الشاحنات)، وتوفير متطلبات نجاح هذه الشركة عن طريق الاستغلال الأمثل للميزة التنافسية للسكة الحديد، واستكمال الرحلة بالشاحنات إلى الهدف النهائى وتوسعة أنشطة الشركة لتشمل النقل متعدد الوسائط بأكمله (النقل البحري والنهري) لتصبح حلقة في نظام النقل متعدد الوسائط الدولي. 

وأوضح الوزير أن مميزات عديدة للنقل متعدد الوسائط تتمثل في استخدام أكثر من وسيلة من وسائل النقل في صورة متكاملة في نقل البضائع يؤدى إلى الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها كل وسيلة من حيث التكلفة والسرعة والأمان. ومن ثم فإن النتيجة النهائية هي الحصول على خدمة نقل بتكلفة أقل وبجودة أعلى مع الاستخدام الأمثل لوسائل النقل مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد القومي.

جاء ذلك حيث عقد الوزي، اجتماعا موسعا، مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لبحث آخر المستجدات الخاصة بإنشاء شركة للنقل متعدد الوسائط، ودراسة ادخال نظام النقل المشترك لبضائع السكك الحديدية بوسيلة (القطارات الشاحنات)، والتي ستكون بالشراكة بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية ووزارة قطاع الاعمال ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري. 


ومن جانبه، أوضح وزير قطاع الأعمال العام الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البرى للبضائع التى تقوم بها الشركات التابعة للوزارة مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد؛ لتوفير خدمة متكاملة للعملاء تتسم بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة. 

كما أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى مضاعفة حجم النقل الذى يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشاءها بين هيئة السكة الحديد والشركة القابضة للنقل ؛ من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتى النقل؛ وبصفة خاصة فى حالة التشغيل بواسطة مشغل محترف من القطاع الخاص ؛ لاسيما فى حالة إضافة النقل النهرى للمنظومة.

كما أكد وزير قطاع الأعمال على أهمية أن تشمل دراسة الجدوى الطاقة الاستيعابية للسكة الحديد من حيث حجم الأعمال الذي يمكن أن يتم توفيرها فى ظل الأوضاع الراهنة للبنية الأساسية للسكك الحديدية.

وفي ختام الاجتماع، طلب وزير النقل مشاركة المتخصصين من الجانبين في كافة الاجتماعات مع الاستشاري الألماني دورنير والذي يقوم حاليا بدراسة تحويل قطاع نقل البضائع الحالى بهيئة السكك الحديدية إلى شركة مستقلة تجاريا عن السكة الحديد.

وزير النقل يؤكد أهمية إنشاء شركة للنقل المشترك بين السكة الحديد والشاحنات
وزير النقل يؤكد أهمية إنشاء شركة للنقل المشترك بين السكة الحديد والشاحنات
وزير النقل يؤكد أهمية إنشاء شركة للنقل المشترك بين السكة الحديد والشاحنات
وزير النقل يؤكد أهمية إنشاء شركة للنقل المشترك بين السكة الحديد والشاحنات

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