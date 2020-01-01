ثورة 30 يونيو تعيد عفاف راضي للغناء بعد انقطاع طويل

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:55 ص
عفاف راضي
عفاف راضي
وكالات
أعادت احتفالات مصر بثورة 30 يونيو التي أزاحت جماعة "الإخوان المسلمين" عن السلطة، التألق لصوت المطربة عفاف راضي التي غنت وأطربت بهذه المناسبة لأول مرة بعد انقطاع وغياب فني طويل.

فبعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة الغنائية استمرت منذ العام 2016، طرحت الفنانة والمطربة المصرية القديرة عفاف راضي، أغنية جديدة بعنوان "بتعلمنا الشدة"، تزامنا مع الاحتفالات البلاد بالذكرى السابعة لثورة يونيو، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان، وهى من إنتاج الإذاعة المصرية.

وأبرزت الأغنية إنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وألقت الضوء على المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال هذه السنوات. منها بناء العاصمة الإدارية مشروع جبل الجلالة وإحلال المساكن القيمة بديلا لسكان العشوائيات وغيرها من المشروعات، كذلك أبرز كليب الأغنية المواقف الإنسانية للرئيس السيسى مع المواطنين، كما أشار إلى دور الأطباء والقوات المسلحة في مواجهة جائحة فيروس كورونا حتى الانتهاء من إنشاء مستشفى العزل، نهاية بافتتاح قصر البارون بعد ترميمه.

أغنية "بتعلمنا الشدة"، كلمات فوزية الأشعل، ألحان وتوزيع إيهاب عبد السلام، هندسة صوت محمد فتحي، إخراج محمد صباح

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