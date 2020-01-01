بدون تصريح.. المصنفات تضبط 32 ألف كتاب دراسي أجنبي

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:52 ص
قوات الأمن
قوات الأمن
هبه عبد الحفيظ
نجح ضباط مباحث المصنفات في ضبط مطبعة بالقاهرة لقيام القائمين عليها بطباعة أكثر من 32 ألف كتاب دراسى أجنبى بدون تصريح.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام "مالك إحدى المطابع بدائرة قسم شرطة "دارالسلام" بالقاهرة" بطباعة العديد من الكتب الدراسية الأجنبية والمنسوب صدورها للعديد من الشركات "بدون تفويض من أصحاب الحقوق" بالمخالفة لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط (عامل بالمطبعة) وعثر بداخلها على اثنين وثلاثين ألف وخمسمائة "كتاب دراسى أجنبى"، جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المعنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

إقرا أيضا.. إجراءات صارمة من الداخلية ضد مخالفي ارتداء الكمامات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2537 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجاء ذلك حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار مجلس الوزراء، بإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، في 24 ساعة.

كما جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

سقوط عصابة سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي 

في سياق منفصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي وضبط المسروقات لدى عميله.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي قيام عنصر إجرامي "سبق اتهامه في العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادي بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيء النية " صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا (3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جارٍ التوصل لمالكيهم".

وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات. 

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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