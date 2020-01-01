تعرف على حقيقة زواج جورج وسوف من فنانة سورية

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:51 ص
جورج وسوف وغادة بشور
جورج وسوف وغادة بشور
هبة أحمد
تعرض الفنان جورج وسوف مؤخرًا لشائعة تزعم زواجه من الفنانة السورية غادة بشور، والتي أعلنت عن استيائها الشديد من ذلك الأمر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتبت غادة بشور منشورًا قالت فيه :"الصحافة الصفرا يلي ما بتعرف شو يعني وفا ويلي مهمتا تزور الحقائق وتطلع اشاعات وكل هما تجيب مشاهدات ع حسابنا بغض النظر عن صحة الخبر ومصداقيته، بدي اسألكن من وين مصادركن؟".

وتابعت قائلة:"من وين عم تجيبو كلام غير صحيح ومع مين احكيتو ؟،باختصار اشاعاتكم ما بتهمني وعلاقتي بسلطان الطرب صداقة ومحبة ووفا يلي ما بتعرفو الوفا، بس بوعدكن كل حدا ناشر اخبار واشاعات عني وعن سلطان الطرب رح يتقاضى لأن ما بسمح تشوهو علاقني بسلطان الطرب باشاعاتكن يلي هدفا الشهرة انتو صغار ورح تبقو صغار".

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