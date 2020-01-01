الأموال العامة تضبط 3 قضايا بقيمة 300 ألف دولار

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:49 ص
ارشيفية
ارشيفية
هبه عبد الحفيظ
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية؛لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية- اختلاس مال عام" مُتهم فيها 4 أشخاص وبلغ إجمالى المبالغ المالية حوالى 300 ألف دولار أمريكى- 253207 جنيه مصرى "تم ضبطها مستنديًا – 140 ألف جنيه مصرى- 7328 دولار أمريكى، بالإضافة إلى مجموعة من العملات الأجنبية).

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

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تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن قيام صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح ناري، والمقضى فيها بالإعدام، بالإختباء بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لإستهداف المتهم وأسفرت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة عن ضبطه بمكان إختبائه، وعثر بحوزته على 2 فرد محلي الصنع، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بالحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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