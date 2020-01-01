في عهد السيسي.. إنجازات وزارة التعليم خلال 6 سنوات

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:46 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عّن حصاد الوزارة في الفترة من ٢٠١٤ حتي ٢٠٢٠، وما تم انجازه من حيث بناء المدارس وإدخال النظام التعليمي الجديد بالإضافة إلي إنجازات وزارة التربية والتعليم في التعليم الفني ومدارس التربية الخاصة.

ولمتابعة إنجازات الوزارة في عهد الرئيس السيسي، يمكن الاطلاع على الملف المرفق.

في سياق آخر، يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

فيما يعقد  امتحان مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية)، لطلاب الثانوية العامة (STEM).

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم. 

في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم ماراثون الثانويه مادة الفلسفة مادة الاحياء عبدالفتاح السيسي طارق شوقي رياضيات تطبيقية انجازات فى عهد السيسي امتحانات الثانويه العامه امتحانات الثانويه العام اللغه الانجليزيه أعمال امتحانات

أخبار تهمك

الأزهر يحسم الجدل بشأن نهاية العالم وموعد يوم القيامة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على منار سامي فتاة التيك توك

منذ يوم

فيديوهات خادشة ومخدرات.. حبس منار سامي فتاة "التيك توك"

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلى

منذ حوالي 14 ساعة

إدارة الأهلي تصدم فايلر بعد تجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموافقة على الخصم من رواتب الموظفين ومستحقي المعاشات

منذ حوالي 21 ساعة

تطورات جديدة فى مفاوضات الأهلي مع موليكا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

منذ أقل من ساعتين

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن حكم حبس مجدي عبدالغني

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ يومين

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للمتعافين من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام خيتافي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. طلاب الثانوية العامة يخوضون امتحان مادة اللغة الإنجليزية

التعليم: انتظام عمليات التعقيم داخل لجان الثانوية (صور)

بدء امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة

حالة غش وإصابة طالبين.. أبرز أحداث اليوم الثالث من امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

تمشيط محيط مدرسة قصر الدوبارة قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

موقف طالب الثانوية إذا لم يسلم بوكليت المواد غير المضافة اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:45 ص

وزير الري الأسبق يكشف مفاجأة مدوية عن هدف إثيوبيا من سد النهضة

ترامب يحذر من كارثة حال فاز بايدن بالرئاسة

10:09 ص

عاجل.. "شاومينج" يتداول إجابات امتحانات "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة"

10:24 ص

5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

11:27 ص

تطورات جديدة فى مفاوضات الأهلي مع موليكا

10:58 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن