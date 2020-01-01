"اغلب قلقك".. محاضرة "أونلاين" لـ"السياحة والآثار" لمواجهة كورونا
الخميس 02/يوليه/2020 - 11:45 ص
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار، تنظيم محاضرة جديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس والبث المباشر على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت في بيانها، أن الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، تنظم محاضرة بعنوان "اغلب قلقك" غدًا الجمعة، من خلال البث المباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت رندا روفائيل مدير عام الإدارة: إن المحاضر تلقيها إيمان مصطفى "لايف كوتش" معتمد من الاتحاد الدولي للكوتشنج واستشاري تدريب تنمية، وتتناول خلال المحاضرة المفهوم العلمي للتوتر والقلق، ومسببات التوتر، وما له من مردود على الحياة الشخصية والاجتماعية.
وأضافت أن المحاضرة تتناول أيضًا عرض لبعض الطرق الخاطئة وأخرى صحية للتعامل مع القلق.
وعلى هامش المحاضرة سوف يتم مناقشة الخطوات الواجب اتباعها للتعايش مع جائحة كورونا والعمل على الحد من انتشارها.
ويمكن متابعة المحاضرة على الصفحة الرسمية الخاصة بالإدارة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في تمام الساعة التاسعة مساءً.
خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 من المتعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا