باعوها بـ3 آلاف جنيه.. تفاصيل صادمة في واقعة اغتصاب سائق لطفلة زوجته

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
كشفت تحقيقات نيابة حوادث حلوان الكلية، في واقعة قيام عامل بالاشتراك مع ثلاثة آخرين، بإلقاء سائق من أعلى عقار بمنطقة البساتين بدائرة القسم، عن أن المجني عليه، تزوج من والدة المتهم منذ 4 سنوات وانتقلت للعيش في منزله في منطقة "ترب اليهود" هي وابنتها، وأنها انفصلت عن والد المتهم، منذ 7 سنوات، وأنجبت منه طفلا يبلغ من العمر 19 عاما، الآن، وطفلة تبلغ 14 عاما.

وأفادت التحقيقات بأن المجني عليه، أقام علاقة غير شرعية مع ابنة زوجته، وحملت منه، وبعد ولادتها لطفلة قام المجني عليه وزوجته باستحراج شهادة ميلاد زور، وقاموا ببيعها بـ3 آلاف جنيه.

وطالبت النيابة، بتشريح جثة المجني عليه، وإرسال تقرير وافٍ عن سببب الوفاة لكشف ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا مفادة وجود متوفٍ بأحد شوارع منطقة فايدة كامل، بعد سقوطه من أعلى عقار، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة عامل مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وعلى جثتة آثار تعذيب.
 
وبإجراء التحريات دلت على قيام شاب بمساعدة أقربائه بإلقاء المجني عليه من الطابق الخامس.

وتبين من تحريات المباحث، أن المتهم قام بالتعدي على ابنة زوجته وشقيقة المتهم، جنسيًا وحملت منه سفاحا فقام شقيقها بمساعدة أقربائه بإلقائه من الطابق الخامس.

وتم ضبط المتهمين، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إقرا أيضا.. إجراءات صارمة من الداخلية ضد مخالفي ارتداء الكمامات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2537 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

وجاء ذلك حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار مجلس الوزراء، بإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، في 24 ساعة.

كما جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

سقوط عصابة سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي 

في سياق منفصل، تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات الهوائية بالمعادي وضبط المسروقات لدى عميله.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي قيام عنصر إجرامي "سبق اتهامه في العديد من القضايا" - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات الهوائية طراز "محدد" بمنطقة سرايات المعادي بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف بالبيع في الدراجات الهوائية المُستولى عليها لدى عميله "سيء النية " صاحب فرش دراجات هوائية بمنطقة سوق الجمعة - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته الدراجات الهوائية المُستولى عليها، وكذا (3) دراجات هوائية من ذات الطراز (مجهولة المصدر) "جارٍ التوصل لمالكيهم".

وبمواجهته أقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات. 

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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