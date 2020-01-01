ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في ميانمار لـ100

أعلنت السلطات في ميانمار، اليوم الخميس، أن انهيارًا أرضيًا في منجم اليشم في شمال البلاد قتل ما لا يقل عن 100 شخص، ويخشى المزيد من القتلى، بعد انهيار كومة من مخلفات الألغام في بحيرة، مما أدى إلى موجة من الطين والمياه التي دفنت عشرات العمال.





وقال تار لين ماونج، المسؤول المحلي بوزارة الإعلام لوكالة "رويترز"، عبر الهاتف: "الآن انتشلنا أكثر من 100 جثة. جثث أخرى في الوحل. الأرقام سترتفع."





وقالت إدارة الإطفاء في منشور على فيسبوك، إن عمال المناجم كانوا يجمعون الأحجار في منطقة Hpakant الغنية باليشم في ولاية كاشين عندما اصطدمت بهم "الموجة الموحلة" بعد هطول أمطار غزيرة.





إن الانهيارات الأرضية المميتة والحوادث الأخرى شائعة في مناجم Hpakant سيئة التنظيم.





أفادت وسائل الإعلام عن مقتل العشرات في المنطقة في السنوات الأخيرة، وكثير منهم "جامعو اليشم" المستقلين الذين يزيلون المخلفات - بقايا التعدين - بحثًا عن الأحجار التي فاتها مشغلون أكبر.





وقال ماونج كاينج، عامل المنجم البالغ من العمر 38 عامًا والذي شهد الحادث، إنه اكتشف كومة كبيرة من النفايات التي كانت على حافة الانهيار وكان على وشك التقاط صورة عندما بدأ الناس يصرخون "اهربوا، اهربوا!" .





وأضاف لـ"رويترز"، عبر الهاتف: "في غضون دقيقة اختفى كل الناس في قاع التل. أشعر بالفراغ في قلبي. ما زلت أعاني من قشعريرة ... كان هناك أشخاص عالقون في الوحل وهم يصرخون طلبًا للمساعدة ولكن لا أحد يستطيع مساعدتهم."





تعهدت حكومة أونج سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل بتنظيف الصناعة عندما استولت على السلطة في عام 2016، لكن الناشطين يقولون إن القليل لم يتغير.





بلغت المبيعات الرسمية من اليشم في ميانمار 671 مليون يورو (750.04 مليون دولار) في 2016-2017، وفقًا للبيانات التي نشرتها الحكومة كجزء من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.



