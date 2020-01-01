جوارديولا يعطي مانشستر سيتي خطة التفوق على ليفربول

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
قال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، إن فريقه يجب عليه إعادة بناء التشكيلة لو أراد منافسة ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل.

وفقد سيتي لقبه الأسبوع الماضي رسمياً عندما خسر أمام تشيلسي، ليترك ليفربول في الصدارة بفارق لا يمكن تعويضه.

وقال غوارديولا، الذي يستضيف ليفربول في وقت لاحق من اليوم الخميس بإستاد الاتحاد، إن إعادة البناء أمر تضطر إليه كل الفرق.

وأضاف: "علينا إعادة البناء، هذا يحدث في الأندية حول العالم، علينا تقبل ذلك واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على مستوانا، لدينا مجموعة من اللاعبين الرائعين لكن بعد نهاية الموسم سننظر في الأمر".

وقبل 7 جولات من النهاية اهتزت شباك سيتي بـ10 أهداف، أكثر مما حدث طيلة الموسم الماضي عندما نال اللقب.

وينتهي عقد الثنائي فرناندينيو (35 عاماً) والمهاجم سيرجيو أغويرو (32 عاما) بنهاية الموسم المقبل بينما سيرحل ديفيد سيلفا البالغ عمره 34 عاماً بنهاية الموسم الحالي.

وتابع غوارديولا: "هناك عام في عقد كل من فرناندينيو وسيرجيو، لا أعلم هل سيجددان تعاقدهما أم لا، يجب استبدال بعض اللاعبين لكنها ليست كارثة فهذا جزء من كرة القدم".

ودافع غوارديولا عن قرار بيع الجناح ليروي ساني إلى بايرن ميونخ قائلاً: "لو لم يرد أي لاعب البقاء فيجب أن يرحل".

وأضاف: "لن نحصل على أفضل ما لديهم لو كانوا لا يشعرون بالسعادة هنا".

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