الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. وتوجه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 2/7/2020، ومن المفترض أن تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل. حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري مع شبورة مائية صباحا، بينما يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح تكون معتدلة.
  
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

وأكدت الارصاد الجوية أن الارتفاع في درجات الحرارة يصاحبه استمرار في نسب الرطوبة على اغلب مدن ومحافظات الجمهورية، خاصة السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، محذرة طلاب الثانوية العامة من التواجد في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية، مع عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة طويلة.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية اليوم امتحان مادة الفلسفة والمنطق، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية رياضيات امتحان الاستاتيكا والشعبة العلمية علوم امتحان الاحياء.

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