تحصيل 100 دولار للمسافرين إلى لبنان تكلفة فحص اختبار "PCR"

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية ببيروت –لبنان، تقريرا عن آخر المستجدات للعمالة المصرية بالدولة، في ظل انتشار أزمة كورونا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير يتعلق بما صدر من وزارة الصحة اللبنانية بجميع المسافرين القادمين إلى الدولة فيما يتعلق باختبار PCR، فضلا عن تحصيل 100 دولار عن طريق شركات الطيران للقادمين تكلفة فحص الاختبار. 

ومن جانبها أشارت الملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت في تقريرها للوزير إلي أن وزارة الصحة أكدت ضرورة تقيد جميع المسافرين القادمين بعدد من الإجراءات منها التسجيل علي المنصة الإلكترونية الخاصة، ورابط الوزارة والتأكد من صحة البيانات قبل إرسالها.

وأوضحت أنه عند الوصول إلي لبنان سوف يخضع جميع المسافرين إلى اختبار PCR في مطار رفيق الحريري الدولي، وفي حالة وجود هذا الاختبار من بلد المصدر، يرجى التأكد من تحميل نتيجة الفحص وتاريخه علي المنصة، وعليهم الالتزام بالحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الاختبار الجديدة الذي أجري علي المطار (لمدة 24 ساعة إلى 48 ساعة).

كما أصدرت وزارة الأشغال العامة والنقل بلبنان تعميما إلي جميع شركات الطيران التقيد بالإجراءات المتعلقة بالركاب الراغبين في القدوم إلي لبنان من الدولة التي يتوفر فيها فحص PCR التي تم تحديدها من قبل السلطات المعنية في تلك الدول، وذلك خلال 96 ساعة كحد أقصى قبل تاريخ الرحلة إلي بنان، وأن يقوما بإظهار نتيجة الفحص عند كونتوارات تسجيل الحقائق، ولا يسمح للركاب الذين لا يحملون نتيجة فحص سلبية بركوب الطائرة القادمة إلي لبنان.

كما تضمنت الإجراءات قيام شركات الطيران بتحصيل 100 دولار، أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصر لبنان، وذلك عن كل راكب يرغب بالقدوم إلى لبنان باستثناء الأطفال دون خمس سنوات، وهي كلفة فحص PCR الذي سيخضع له فور وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، عبر مختبرات معتمدة من قبل وزارة الصحة المطار، ويتم إبلاغ نتائج الفحوصات إلى الركاب خلال 24 ساعة من تاريخ وصولهم المطار ويجب عليهم التزام أماكن إقامتهم لحين تبليغهم تلك النتائج.

أما بالنسبة للركاب القادمين من الدول التي ليس بها اختبار PCR سوف يخضعون لدى وصولهم للفحص والاختبار.

ونصت الإجراءات أنه علي جميع الركاب الراغبين في القدوم إلي لبنان - باستثناء العسكريين والدبلوماسيين أفراد المنظمات الدولية وقوات اليونيفيل واللبنانيين المنتسبين إلي الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي أو تعاونية موظفي الدولة، أن يكونوا حائزين علي بوليصة تأمين صادرة عن شركة تأمين محلية أو عالمية تتضمن تغطية علاج فيروس كورونا طيلة فترة إقامتهم داخل الأراضي اللبنانية أو بإمكانهم الاستحصال علي تلك البوليصة من خلال الموقع الالكتروني أو عند كونتوارات التأمين لدى وصولهم المطار.

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