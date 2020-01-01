وزير القوى العاملة يتابع إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:30 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
تابعت وزارة القوى العاملة، من خلال مكاتبها تطبيق إجازة 30 يونيو، اليوم، مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي تماشيا مع القرار التي أصدره الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار اليوم الخميس الموافق 2 يونيو 2020، بدلا من 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكري الثورة، وذلك بعد التوافق مع ممثلي أصحاب الأعمال، تحقيقا لمبدأ المساواة بين كافة العاملين بالدولة.

جاء ذلك في ضوء احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو باعتبارها من عطلات الأعياد والمناسبات القومية، وبما يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وصول 6 رحلات طيران تقل 930 عاملا مصريا من العالقين..اليوم

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الخميس، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 21 رحلة طيران تحمل علي متنها 3730 راكبا إلي مطارات 7 دول: مصر، الإمارات، والهند، وإيران، والنيبال، ولبنان، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 6 رحلات تقل 930 عاملا مصريا من العالقين.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 6 سوف تصل إلي مطاري القاهرة، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس الموافق 2 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 930 عاملا.

الرحلة الأولى علي الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 12.05 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية طيران النيل رقم 6888 وتغادر الكويت 14.00 وعلي متنها 155 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.

والثالثة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05 وعلي متنها 145 عاملا، وصول مطار القاهرة، والرحلة الرابعة العربية- مصر رقم 722 قيام من الكويت 18.45علي متنها 165 عاملا تصل لمطار القاهرة.

والرحلة الخامسة علي الجزيرة رحلة 1713 قيام من الكويت 20.05 وتصل مطار سوهاج، وعلي متنها 145 عاملا، أما الرحلة السادسة علي طيران إير كايرو رقم 2416 قيام من الكويت 23.20 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 175 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

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