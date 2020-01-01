انخفاض إنتاج روسيا من النفط إلى 9.32 مليون برميل يوميا

الخميس 02/يوليه/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
 ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الخميس نقلا عن بيانات وزارة الطاقة أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز انخفض إلى 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو من 9.39 في مايو أيار بما يقترب من المستهدف بموجب اتفاق مجموعة أوبك+.

وأضافت إنترفاكس أن إنتاج النفط ومكثفات الغاز بالطن تراجع في يونيو حزيران إلى 38.16 مليون طن.

وبموجب الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول منتجة كبرى أخرى من بينها روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها بنحو 2.5 مليون برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط. ولا يشمل الاتفاق مكثفات الغاز.

وعادة تنتج روسيا ما بين 700 و800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز. ويعني ذلك أن إنتاجها من النفط الخام، باستبعاد المكثفات، في يونيو حزيران يتراوح بين 8.52 و8.62 مليون برميل يوميا.


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