إصابة 6 طالبات أثناء ذهابهن للامتحان في تصادم سيارة بقنا

أصيبت 6 طالبات، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة كبوت في عمود كهربائي بجوار موقف سيارات كوم بلال، أثناء ذهابهن لأداء امتحانات الثانوية العامة، بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارًا، بإصابة منار حماده الدندراوي، 19 عامًا، اشتباه كسر في العمود الفقري، وياسمين أحمد نجاتي، 18 عامًا، خلع الكتف الأيسر، وأمنية عبدالمنعم عطا الله، 19 عامًا، سحجات متفرقة بالجسم، ومنة توفيق أحمد، 18 عامًا، سحجات متفرقة، وهاجر جادالرب سعد، 19 عامًا، اشتباه كسر في الترقوه.





تم نقل الطالبات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





فيما يؤدى طلاب الثانوية العامة والأزهرية، اليوم الخميس، في محافظة قنا، امتحان مواد الفيزياء والأحياء والاستاتيكا والفلسفة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وحالة من السيولة والانتظام أثناء دخول اللجان.





ويؤدى طلاب الشهادة الأزهرية امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمي، فيما يؤدي الطلاب الامتحان فى مادة الأحياء طلاب الشعبة العلمية ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ولقد عزز رجال مركز شرطة نجع حمادي ووحدة مرور نجع حمادي، شمالي قنا، من تواجدهم أمام لجان الشهادة الثانوية، بإشراف اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، والعميد عمرو شاهين مدير إدارة مرور قنا، لمنع تكدس السيارات بمحيط المدارس التي تستقبل طلاب الثانوية.





وقامت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بالتنسيق مع وحدة المرور، لوضع صدادات حديدية وتطويق المنطقة بحرم آمن، وعمل أنبوب لمنع الزحام والتكدسات، لمسافة 50 مترًا ومنع الاقتراب من مقار اللجان الامتحانية لغير الطلاب والمراقبين، للحد من تكدس أولياء الأمور.





كما أمن رجال وحدة مرور نجع حمادي، بقيادة المقدم حاتم البحيري، رئيس الوحدة، والنقباء وائل عبدالفتاح وهشام وهب الله، الطرق والمسارات التي تؤدي لكافة المدارس التي تشهد امتحانات الثانوية العامة والأزهرية، كما عززوا من تواجدهم بالشوارع، لتسيير حركة الطرق، وضمان وصول الطلاب بسهولة ويسر، وعدم وجود أية اختناقات بمحيط المدارس.



