هذا ما قالته الأوقاف بشأن أداء صلاة الجمعة غدا

قالت وزارة الأوقاف بشأن اداء صلاة الجمعة غدا، إنه يجب عدم فتح المساجد مع أداء الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال وفق ما يتيسر، عدا مسجد السلطان حسن بالقاهرة المحدد لإقامة الجمعة به، محذرة من مخالفة هذه التعليمات.





وأكدت الأوقاف أن الأذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل، مؤكدة أن طاعة الله في العبادة لا تطلب بمعصيته في أذى الآخرين أو مخالفة جهات الاختصاص أو الاحتيال بأى طريق على المخالفة.





وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون معها في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.





وأكدت أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .