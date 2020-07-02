مصرع شاب بقرص سام وآخر في مشاجرة بالدقهلية

شهد مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية مصرع شاب بقرص سام وإصابة آخر في حادث تصادم.





لقي مصطفي عصام الدين محمد ١٨ سنة من كفر الشبراوي التابع للوحدة المحلية بكفر عوض مركز أجا مصرعه نتيجة تناوله قرص حفظ قمح سام مما أد إلي وفاته في الحال.





تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفي أجا جثة شخص تناول حبة سامة نستخدم لحفظ قمح.





وانتقلت قوة أمنية وتبين مصرع الشخص ودخول الجثة بمستشفي اجا تحت تصرف النيابة.





كما أصيب شخص في حادث تصادم موتوسيكلين علي طريق اجا القاهرة أمام قرية منشية عبدالنبي مما أسفر عن إصابة محمود كمال عثمان ٢٤ سنه من منشية عبدالنبي بكدمات، وعلى الفور تم نقل المصاب وتقديم الخدمة الطبية وعلاجه وخروجه من المستشفي.





وتحرر عن الواقعتين المحضر اللازم للعرض علي النيابة ومباشرة التحقيقات.





كما لفظ أربعيني أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته على أثر مشاجرة بين عائلتين بقرية السبعين التابعة لمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية.





وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من العقيد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين بورود بلاغ مشاجرة بقرية السبعين بين عائلتين ونتج عنها إصابة أحد أطراف المشاجرة.





وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلتى شحتة عبدالله فارس والسيد معوض أحمد وأسفرت المشاجرة عن إصابة السيد معوض أحمد 40 سنة وتم نقله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالته وتوفى فى الحال، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الطوارئ تحت تصرف النيابة العامة.





ودفعت قوات الحماية المدنية بالدقهلية بسيارتى إطفاء للسيطرة على حريق بمستشفى بمنطقة توريل الجديدة فى مدينة المنصورة.





وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ حريق بمستشفى بمنطقة توريل الجديدة فى مدينة المنصورة..





ودفع قسم الإطفاء والحريق بالدقهلية بسيارتى إطفاء، وسيارة إسعاف وطوارئ الغاز لمكان البلاغ فى محاولة جادة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمبانى المجاورة.



