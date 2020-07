الطالع الفلكى الخَمِيس 2/7/2020..عَمَلَكْ بِإتْقَان!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 25 بَؤونَة قبطى ، 2 تَمُّوز رُومى ، 11 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -أنا مَبَغِبْشْ كِدَه أونْطَة ،أنا بَغِيب عشان أرسِم ،عشان أفَنِّنْ ، أنا شُغلِتِى شُغلة مَزَاج يا أستاز، مِشْ لعب عيال.(وحيد سيف من فيلم المُتَسَوّل-1983)





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى القوس يعنى

وضع الحالة الرّوحيّة فى المقدّمة ، الحالة الرّوحية تلك النعمة التى كانت أول و أعظم وآخر نعمة يستمتع بها الإنسان منذ ميلاده وحتى وفاته تستحق منك الإنتباه لأداء الواجبات الدّينيّة والتى تعمل كصمام أمان للحفاظ على إتزانك الرّوحى ، كما أنّه كوكب الثروة والإزدهار والسعى خلف لقمة العيْش لكن دون إنفصال عن الأخلاق ، هذا يعنى أن تهتمّ بالأمانة الأخلاقيّة فى تجارتك أو وظيفتك بصرف النظر عن المردود المالى الذى ترغبه لنفسك وتبتعد عن الكلمة الشائعة "على قَدّ فلوسهم" فالقروش القليلة تحل فيها البَرَكَة بمشيئة الله تَعَالى ، مكاسب قليلة تجر مكاسب كبيرة والسبب سمعتك و نزاهتك فى تجارتك أو وظيفتك واهتمامك بالكيْف وليس الكَمّ ،بذلك تعمل الأخلاق/ المُشترى على توسيع مكاسبك بعيداً عن الفهلوة أو إستعمال عبارات مُستفزّة كمقولة القانون لايحمى المغفلين، البضاعة المُبَاعة لاتُردّ ولاتُستبدل.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عليك إستعمال مهارة إدارة الوقت لإنهاء أكثر من عمل بسلاسة دون لخبطة ، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج الثور: إن كنت تنظر جيّداً عند عملك لغرزة أثناء الخياطة فلن تجرح إصبعك على الأرجح ، هذا المبدأ يعنى أن تفكر فى كل كلمة قبل أن تنطقها.

برج الجوزاء: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج السّرطان: إن شعرت أنّ الآخرين يشجّعونك على خصومة بينك وبين أحدهم فلا تتمادى فيها، عدوّ اليوم قد يكون صديق الغد والعكس صحيح.





برج الأسد: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج العذراء : ترتيب ممتاز لمكتبتك والتلاميذ أمامهم فرصة لتحصيل العلوم، ربّات المنازل منصوحات بتجربة الطبق الجديد، وعدم نسيان الطعام على النار.





برج الميزان : الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر والمنافسين، هذا يعنى التكتم على مشاريعك الخاصة.





برج العقرب: الثبات الإنفعالى العصبى أحد أهم عناصر النجاح، لا تسمح للعواطف بالتشويش على أداء عملك وحكمك على الأمور بمنطقيّة.





برج القوس: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيْف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج الجدى: إنْتَقِ صداقاتك ما يوافق بريستيجك ومكانتك أو كُن وحيداً بعيداً عن الشبهات فالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الدّلو: مكافآت ومكتسبات تتحصّل عليها بمشيئة الله تَعَالى تُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد ، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.





برج الحوت: مشكلة الأقساط أو القروض إن وُجِدَتْ ففى طريقها للحل بمشيئة الله تَعَالى إن قمت بوضع خطّة للسداد والتزمت بها دون تشتّت.