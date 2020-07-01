بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. تعرف على الأجهزة التي ترفع فاتورة استهلاك الكهرباء

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. تعرف على الأجهزة التي ترفع فاتورة الكهرباء

هناك مجموعة من الأجهزة التي ترفع استهلاك فاتورة الكهرباء، وخاصة بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها أمس الأربعاء الموافق 1/7/2020، ومن المفترض أن يتم تحصيل فاتورة الكهرباء بالأسعار الجديدة في شهر أغسطس المقبل، وعلى المواطنين معرفة تلك الأجهزة لترشيد استهلاك فاتورة الكهرباء.

ومن المفترض أن ترتفع فاتورة الكهرباء، نتيجة للاستخدام الخاطئ لبعض الأجهزة الكهربائية، تزامنًا مع ارتفاع شرائح فواتير الكهرباء، الأمر الذي أصبح بؤرق عددا كبيرا من المواطنين، لذا إليكم هذه الأجهزة لكي تتجنبوا وتقللوا استخدامها قدر الإمكان:

براد المياه الكهربائي
من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، واستهلاكه لفترات طويلة يرفع من فاتورة الكهرباء.

جهاز تسخين الخبز
جمن المفترض أن 1350 وات في كل ساعة تشغيل متواصل، أي أن هذا الجهاز يستهلك كل 45 دقيقة تقريبًا ما يعادل كيلو وات.

التكييف
نلجأ لتشغيلها في الصيف نظرا لارتفاع حرارة الطقس، ولكن هذا الجهاز من الأجزهة التي تؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء لذا عليك ضبط المؤشر على درجة حرارة 24.

الغسالة
من الأجهزة المستهلكة للكهرباء بشكل كبير، ولكن هناك غسالات حديثة توفر في الطاقة الكهربائية، وفي حالة كان لديك غسالة ليست توفر الطاقة الكهربائية فعليك فصل الكهرباء عن الغسالة في حالة عدم استخدامها.

أجهزة الكمبيوتر و«راوتر» الإنترنت
تستهلك هذه الأجهزة الكثير من الكهرباء التي يمكن توفيرها بغلق الراوتر ليلا.

السخانات الكهربائية
يفضل عدم تشغيل السخان بصفه مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه وبالتالي يستمر السخان في العمل أي يستهلك كهرباء أكثر.

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