الروس يؤيدون بقاء بوتين في السلطة حتى عام 2036 في تصويت ساحق

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فتح الروس الباب لبقاء فلاديمير بوتين في السلطة حتى عام 2036 من خلال التصويت بأغلبية ساحقة على التغييرات الدستورية التي ستسمح له بالترشح مرة أخرى للرئاسة مرتين، لكن النقاد قالوا إن النتيجة مزورة على نطاق واسع، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



أظهرت النتائج الرسمية التي نُشرت اليوم الخميس، بعد فرز 99.9٪ من بطاقات الاقتراع، أن ضابط المخابرات السوفياتية السابق الذي حكم روسيا لأكثر من عقدين كرئيس أو رئيس وزراء فاز بحق الترشح لفترتين إضافيتين مدتهما ست سنوات بعد ينتهي الحالي في عام 2024.



وهذا يعني أن بوتين (67 عاما) يمكن أن يحكم حتى سن 83.



وقالت لجنة الانتخابات المركزية إن 77.9٪ من الأصوات التي تم فرزها عبر أكبر دولة في العالم أيدت تغيير الدستور.، موضحة إن ما يزيد قليلا عن 21٪ صوتوا ضد القرار.



وقالت إيلا بامفيلوفا، رئيسة اللجنة، إن التصويت كان شفافًا وأن المسؤولين فعلوا كل شيء لضمان نزاهته.



كان لدى السياسي المعارض أليكسي نافالني وجهة نظر مختلفة ووصف التصويت بأنه برنامج غير شرعي وغير قانوني مصمم لإضفاء الشرعية على رئاسة بوتين مدى الحياة.



وقال نافالني لأنصاره في مقطع فيديو "لن نعترف بهذه النتيجة أبدًا".



وأضاف نافالني، أن المعارضة لن تحتج في الوقت الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد، لكنها ستفعل ذلك بأعداد كبيرة في الخريف إذا تم منع مرشحيها من المشاركة في الانتخابات الإقليمية أو تم تزوير نتائجهم.



قال نافالني: "أكثر ما يخشاه بوتين هو الشارع.. لن يغادر حتى نبدأ في النزول إلى الشوارع بمئات الآلاف والملايين."

