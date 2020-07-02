نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، سيولة مرورية على أغلب الطرق والمحاور والميادين والطرق الرئيسية، بالمحافظتين، وسط تواجد أمني مكثف، لتنظيم حركة السيارات، تحسبا لوقوع أي حوادث سير.





وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، إضافة إلى ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وأعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان.





وتباطأت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة، والميادين الرئيسية، خاصة في شوارع الجيزة، والهرم، فيصل والبحر الأعظم، والنيل ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.





وظهرت كثافات مرورية متوسطة بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، ومن كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية، وسحب الكثافات المرورية.





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وفي سياق آخر، شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة، لمتابعة قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ارتداء السائقين الكمامات الواقية، وأسفرت جهودها على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2492 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.





وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





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وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور بالدفع بسيارات الدفع الرباعي والأقوال الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الاغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال علي الطرق كما تم شن حملات مرورية علي الطريق الدائري الإقليمي مثل حملات الرادار للالتزام بالسرعات المقررة وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة اثناء القيادة ويتم شن حملات علي السيارات للتأكيد بالالتزام بارتداء الكمامات.





وأكد مدير الإدارة على تواجد القوات والاقوال الامنيه علي الطرق السريعه علي مدار الـ 24 ساعة وتهيب الادارة العامه للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.



