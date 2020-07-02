مفاجأة في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام خيتافي

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره خيتافي مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء اليوم الخميس.

ومن المنتظر أن يدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس.

خط الهجوم:رودريجو جوس، بنزيما، فينسيوس جونيور.

يدخل فريق ريال مدريد اللقاء وهو في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 61 نقطة مستغلاً تعثرات برشلونة الماضية والذي يحتل الوصافة برصيد 60 نقطة.



