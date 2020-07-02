تعرف على أول مباراة للأهلي في الدوري المصري عقب عودته

استقرت اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، على عودة بطولة الدوري المصري الممتاز في السابع من أغسطس المقبل.





وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في مصر، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.





وكان اتحاد الكرة المصري قد كشف في الأيام القليلة الماضية عن الإعلان عن موعد استئناف بطولة الدوري يوم الخميس المقبل، لكن هذا القرار تم رفضه من قبل العديد من الأندية.





ومن المقرر أن تعود بطولة الدوري المصري، بمبارتي الأهلي ضد إنبي والزمالك أمام المصري البورسعيدي المؤجلتين.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري المصري برصيد 49 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أقرب الملاحقين.



