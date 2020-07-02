إصابة شخصين بحروق بالغة بعد محاولة انتحار في سفاجا

أصيب شخصان بحروق مختلفة بالجسم بمدينة سفاجا بالبحر الأحمر، بعد إدعاء أحدهما الانتحار حرقا، حيث تم نقلهما بسيارات الإسعاف لمستشفى سفاجا المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد إصابة شخصين بحروق في منطقة سفاجا البلد، بمدينة سفاجا، حيث تم الدفع بسيارتين إسعاف، وتبين إصابة "م. ر. م " 22 سنة مقيم سفاجا، مصاب بحروق فى كل أجزاء الجسم بنسبة 90٪؜ من الدرجة الثانية، بعد إدعائه محاولة الانتحار حرقا.





كذلك أصيب " ك. م. ت " حرق بالذراع الأيمن 09% من الدرجة الثانية، وتم نقلهما للمستشفى المركزى بمدينة سفاجا لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".