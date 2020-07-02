سيا تعترف بخوفها على أبنائها من مصير جورج فلويد

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

عرفت المغنية الكبيرة سيا بأنها سبق وأن تبنت طفلين العام الماضي من أصحاب البشرة السمراء، وفي حوار جديد لها نقلته صحيفة ديلي ميل، عبرت سيا عن خوفها على ابنائها مما وصلت له الأمور من عنصرية في معاملة الملونين بالمجتمع الأمريكي حاليا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن سيا اعترفت أنها تخشى على ابنائها من مصير جورج فلويد، حين يتقدمون في العمر قد يقتلوا لمجرد أن بشرتهم سوداء.

وقالت سيا انها ستستمر في دعم قضايا الملونين وستستغل شهرتها في ردع مظاهر العنصرية في تعاملها مع الآخرين وبتوعيتها لمتابعيها بذلك.

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