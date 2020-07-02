محمد صلاح يقود تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر سيتي

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر

يحل فريق ليفربول الانجليزي مساء اليوم ضيفا على فريق مانشستر سيتي بملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري.

واستقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيلة التي سيخوض بها لقاء مانشستر سيتي والتي شهدت تواجد الدولي المصري محمد صلاح.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول اليوم

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، أوتامندي، لابورت، ميندي.

خط الوسط: دي بروين، رودري، فودين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جيسوس، ستيرلينج.

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